Tant bien que mal Saint-Amand-Montrond
Tant bien que mal Saint-Amand-Montrond samedi 8 novembre 2025.
Tant bien que mal
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Théâtre bruité et musical
Public à partir de 12 ans
Durée 1h25
Tarifs habituels 14€ | 10€ | 5€
Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein cœur, brusquement, les membres de cette famille. Dans cet élan, les enfants font honneur au défunt, faisant vibrer souvenirs, hommages sincères et blagues douteuses. Unis, ils font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio. Une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. Tant Bien Que Mal. 14 .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Noisy and musical theater
Audience aged 12 and up
Running time 1h25
Regular prices 14? | 10? | 5?
German :
Geräusch- und Musiktheater
Publikum ab 12 Jahren
Dauer 1h25
Normale Preise 14? | 10? | 5?
Italiano :
Teatro rumoroso e musicale
Per un pubblico dai 12 anni in su
Durata 1h25
Prezzo regolare del biglietto 14? | 10? | 5?
Espanol :
Teatro ruidoso y musical
A partir de 12 años
Duración 1h25
Precio de la entrada normal 14? | 10? | 5?
L’événement Tant bien que mal Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE