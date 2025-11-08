Tant bien que mal Saint-Amand-Montrond

Tant bien que mal Saint-Amand-Montrond samedi 8 novembre 2025.

Tant bien que mal

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Théâtre bruité et musical

Public à partir de 12 ans

Durée 1h25

Tarifs habituels 14€ | 10€ | 5€

Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein cœur, brusquement, les membres de cette famille. Dans cet élan, les enfants font honneur au défunt, faisant vibrer souvenirs, hommages sincères et blagues douteuses. Unis, ils font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio. Une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. Tant Bien Que Mal. 14 .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Noisy and musical theater

Audience aged 12 and up

Running time 1h25

Regular prices 14? | 10? | 5?

German :

Geräusch- und Musiktheater

Publikum ab 12 Jahren

Dauer 1h25

Normale Preise 14? | 10? | 5?

Italiano :

Teatro rumoroso e musicale

Per un pubblico dai 12 anni in su

Durata 1h25

Prezzo regolare del biglietto 14? | 10? | 5?

Espanol :

Teatro ruidoso y musical

A partir de 12 años

Duración 1h25

Precio de la entrada normal 14? | 10? | 5?

L’événement Tant bien que mal Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE