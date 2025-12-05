Tant que li Siam, polyphonies du Ventoux Cité de la Musique à Marseille Marseille

Tant que li Siam, polyphonies du Ventoux Vendredi 5 décembre, 20h00 Cité de la Musique à Marseille Bouches-du-Rhône

13€ plein tarif, 9€ tarif réduit, enfant moins de 12 ans gratuit

Début : 2025-12-05T20:00:00 – 2025-12-05T21:15:00

Fin : 2025-12-05T20:00:00 – 2025-12-05T21:15:00

Une nouvelle création portée par Tant que li Siam – polyphonies du Ventoux – où résonnent leurs compositions musicales inspirées de la poésie d’auteurs contemporains et des siècles précédents, des thèmes du répertoire traditionnel hérités du patrimoine musical local et des poèmes écrits pour l’occasion afin de porter une parole qui leur soit propre.

Dans la Provence d’aujourd’hui, bals traditionnels, chœurs polyphoniques, carnavals sauvages… expriment encore notre besoin de vivre ensemble, de porter la voix, de s’élever collectivement et de créer une poésie qui serait comme le dit le poète Gennadi Aïguï « le travail- langage de la fraternité humaine ».

Pas[sagte] met en lumière les pratiques collectives populaires qui existent encore aujourd’hui : fêtes et célébrations diverses plus ou moins païennes liées au cycle des saisons, à la course du soleil, comme le furent par exemple les fêtes de la nativité, nées des rites du solstice et absorbées ensuite par la société de consommation.

Cité de la Musique à Marseille 4 rue Bernard du Bois Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sortie du nouveau spectacle de Tant que li Siam, Pas[satge]. Chants polyphoniques du Ventoux à 4 voix et percussions. Des compositions originales, un collectage de textes et de poèmes en provençal. Polyphonie Provençal

