Tant que li Siam, polyphonies du Ventoux – Les Soirées d’automne Eglise St Nazaire de Beaumes-de-Venise Beaumes-de-Venise

Tant que li Siam, polyphonies du Ventoux – Les Soirées d’automne Jeudi 13 novembre, 21h00 Eglise St Nazaire de Beaumes-de-Venise Vaucluse

6 € sur réservation – placement libre

Début : 2025-11-13T21:00:00 – 2025-11-13T22:15:00

Fin : 2025-11-13T21:00:00 – 2025-11-13T22:15:00

Le quatuor vocal entreprend une recherche sur le patrimoine culturel et linguistique autour du Ventoux et plus largement de la Provence. Les poèmes choisis émanent souvent d’illustres anonymes, mais aussi de poètes plus reconnus ayant arpenté cette montagne et son pays pour y forger leur écriture, leur langue, leur vision de la vie et du monde.

Les compositions musicales, inspirées des écrits de ces poètes contemporains ou des siècles précédents, dressent un pont entre le territoire que les chanteurs arpentent au quotidien et le bassin méditerranéen ; espace de leurs origines, de leurs influences et de leurs pérégrinations musicales et humaines.

Eglise St Nazaire de Beaumes-de-Venise Beaumes de Venise Beaumes-de-Venise 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

