Tant qu’il y aura des coquelicots Théâtre Saint-Louis Pau mercredi 15 octobre 2025.
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Paul se souvient.
Il était, il y a quelques décennies, un gamin semblable à tant d’autres, rivé à son ballon comme une moule à son rocher.
Mais au moment où sa vie semble se figer dans ses maigres certitudes, la chance surgit sous les traits d’une héroïne du quotidien sa maîtresse d’école !
Etonnante, passionnée, exigeante, rieuse, émouvante, enjouée, tenace, inspirée… elle entraîne ce gamin pataud, enfermé dans ses peurs et son manque de confiance, sur le chemin de la littérature.
D’étonnement en étonnement, de trouvailles en révélations, de Barbara à Pagnol en passant par Proust, Aragon et d’autres, un nouveau monde s’ouvre à lui. .
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
