TANT QU’IL Y AURA DES COQUELICOTS salle des fêtes « Les Halles » Montréal Dimanche 15 février, 17h00 15€/12€/10€/5€ – (moins 1€ si réservation)

Théâtre – Sorte de « Cercle des poètes disparus » à l’école primaire, cette pièce jubilatoire, récompensée par 3 Petits Molières en 2018, a triomphé 3 ans au Festival d’Avignon.

– Le Dauphiné « Petit bijou de poésie, d’invention et d’humour. »

– La Muse « Une pépite à ne pas laisser filer. »

– HolyBuzz « Magique ! Un grand moment ! »

– Coup de Théâtre « Mise en scène tendre et poétique. Formidable invitation à la lecture et à la soif d’apprendre, encore et toujours. »

Paul a dix ans. Un gamin semblable à beaucoup d’autres, s’accrochant à son ballon comme une moule à son rocher. Il n’aime pas lire, est un peu pataud, enfermé dans ses peurs, son manque de confiance, se prend les pieds dans ses émotions. Mais une rencontre avec une professeure « hors norme », amoureuse de la littérature et véritable magicienne de la pédagogie va bouleverser sa vie…

Deux formidables artistes : Lyne Lebreton (comédienne) et Cliff Paillé (auteur, metteur en scène et comédien) nous embarquent dans cette merveilleuse aventure initiatique. On en sort avec l’envie d’apprendre, de découvrir, de grandir encore et toujours. De VIVRE.

https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-du-hibou resa@loreilleduhibou.com 0695006360

salle des fêtes « Les Halles » Rue de la mairie 11290 Montréal Montréal 11290 Aude



