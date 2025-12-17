Tantad à la Feuillée.

La Feuillée Finistère

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin après les fêtes ?

L’Arrée-crée organise un Tantad samedi 17 janvier 2026. Il sera possible de déposer vos sapins dès le 29 décembre sur le parking de la salle polyvalente.

Ainsi nous célébrerons la nouvelle année autour d’un grand feu de joie!

Venez écouter des contes tout-public dès 18h avec Céline Gumuchian puis danser autour du feu avec l’ensemble vocal Scoobee-doo.

Buvette, restauration et vin chaud sur place. .

La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 99 82 64 12

