Tantad à O p’ti Boneur à Botmeur. Botmeur vendredi 19 juin 2026.

Botmeur

Tantad à O p’ti Boneur à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

// VENDREDI 19 JUIN /

On fête le solstice d’été au café associatif de Botmeur autour d’un feu de joie et de bonne musique

20h La RADIKAL KORAL vient pousser une gueulante. Tout est dans le titre !

21h Hop Hop Hop Crew Fusion balkanique explosive. Basse, batterie, accordéon, clavier, saxophone, clarinette et Hop hop hop !

23h Casiomaha Le duo masqué mélange mélodies sacrées et rythmes pop-punk synthétiques avec leurs vieux synthés cheap des années 80.

00h DJ paté royal x Hulis La royauté brestoise enflammera la piste de danse. Ambiance strass et paillettes pour finir en beauté.

Food truck sur place avec Pizz’Altitude .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 7 62 55 04 61

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English :

L’événement Tantad à O p’ti Boneur à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ