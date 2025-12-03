Tantad de sapins City Stade Cavan

Tantad de sapins

City Stade 6 Rue du Général de Gaulle Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Ti ar Vro vous donne rendez-vous pour un tantad de sapins de Noël à 18h. Comme pour les traditions de carnaval Meurlarjez, nous brûlerons l’arbre qui fût au centre de nos maisons pour ces fêtes de fin d’année. Autour d’un petit vin chaud, ce sera une bonne occasion pour se souhaiter tout le bonheur du monde pour l’année à venir. Le tout en musique evel just ! Bloavezh mat deoc’h toud ! .

City Stade 6 Rue du Général de Gaulle Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

L’événement Tantad de sapins Cavan a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose