Tanuki lit de la Frousse La Bouillotte, côté Clairière Saint-Jean-en-Royans

Tanuki lit de la Frousse La Bouillotte, côté Clairière Saint-Jean-en-Royans vendredi 31 octobre 2025.

Tanuki lit de la Frousse

La Bouillotte, côté Clairière 1 rue Cri-Cri Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Lectures d’histoires pour enfants à partir de 3 ans, spécial Halloween ! Venez écouter des histoires qui font gentiment peur à la nuit tombée et écouter notre Tanuki vous lire ses plus beaux albums de saison.

.

La Bouillotte, côté Clairière 1 rue Cri-Cri Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com

English :

Special Halloween story readings for children aged 3 and over! Come and listen to some spooky tales as night falls, and hear our Tanuki read some of the season’s most beautiful albums.

German :

Vorlesegeschichten für Kinder ab 3 Jahren, speziell für Halloween! Hören Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit sanft gruselige Geschichten an und lassen Sie sich von unserem Marderhund aus seinen schönsten Alben der Saison vorlesen.

Italiano :

Letture speciali di Halloween per bambini dai 3 anni in su! Venite ad ascoltare le storie più spaventose al calar della notte e a sentire il nostro Tanuki che vi leggerà i suoi album stagionali più belli.

Espanol :

¡Lecturas especiales de Halloween para niños a partir de 3 años! Ven a escuchar algunas historias suavemente aterradoras al caer la noche, y escucha a nuestra Tanuki leerte sus más bellos álbumes de temporada.

L’événement Tanuki lit de la Frousse Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme