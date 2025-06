Tanuki Lit spécial PARTIR EN LIVRE La Bouillotte côté Clairière Saint-Jean-en-Royans 9 juillet 2025 16:00

Drôme

Début : 2025-07-09 16:00:00

fin : 2025-07-16 16:30:00

2025-07-09

2025-07-16

Venez écouter des histoires à voix haute parmi notre sélection d’albums sur les animaux à plumes, à poils ou à écailles!

Dès 3 ans.

La Bouillotte côté Clairière 1 rue Cricri

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82

English :

Come and listen to stories aloud from our selection of albums about feathered, furry and scaly animals!

Ages 3 and up.

German :

Hören Sie sich Geschichten aus unserer Auswahl an Büchern über gefiederte, pelzige und schuppige Tiere an!

Ab 3 Jahren.

Italiano :

Venite ad ascoltare le storie ad alta voce della nostra selezione di libri su animali piumati, pelosi e squamosi!

A partire dai 3 anni.

Espanol :

Ven a escuchar cuentos en voz alta de nuestra selección de libros sobre animales emplumados, peludos y escamosos

A partir de 3 años.

