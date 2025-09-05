TAP TAKE OVER GRIZZLY MICROBRASSERIE Saint-Gély-du-Fesc

TAP TAKE OVER GRIZZLY MICROBRASSERIE Saint-Gély-du-Fesc vendredi 5 septembre 2025.

TAP TAKE OVER GRIZZLY MICROBRASSERIE

Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Dans le cadre du BeerLoveFest 2025, un Tap Take Over (TTO) de la brasserie Grizzly de Clermont-Ferrand aura lieu le vendredi 5 septembre dès 18h. Les visiteurs pourront découvrir leurs bières accompagnées de planches de fromages.

Dans le cadre du BeerLoveFest 2025, un Tap Take Over (TTO) de la brasserie Grizzly de Clermont-Ferrand aura lieu le vendredi 5 septembre dès 18h. Les visiteurs pourront découvrir leurs bières accompagnées de planches de fromages. .

Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

English :

As part of BeerLoveFest 2025, a Tap Take Over (TTO) of Clermont-Ferrand’s Grizzly brewery will take place on Friday, September 5 from 6pm. Visitors can discover their beers accompanied by cheese boards.

German :

Im Rahmen des BeerLoveFests 2025 findet am Freitag, den 5. September ab 18 Uhr ein Tap Take Over (TTO) der Brauerei Grizzly aus Clermont-Ferrand statt. Die Besucher können ihre Biere zusammen mit Käsebrettern kennenlernen.

Italiano :

Nell’ambito del BeerLoveFest 2025, venerdì 5 settembre, a partire dalle 18.00, si terrà un Tap Take Over (TTO) del birrificio Grizzly di Clermont-Ferrand. I visitatori potranno scoprire le loro birre accompagnate da taglieri di formaggi.

Espanol :

En el marco del BeerLoveFest 2025, el viernes 5 de septiembre a partir de las 18.00 horas tendrá lugar una Tap Take Over (TTO) de la cervecería Grizzly de Clermont-Ferrand. Los visitantes podrán descubrir sus cervezas acompañadas de tablas de quesos.

L’événement TAP TAKE OVER GRIZZLY MICROBRASSERIE Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-08-26 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP