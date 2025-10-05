TAP VIRTUOSO – DE BACH A GERSHWIN – TAP VIRTUOSO-DE BACH A GERSHWIN – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

TAP VIRTUOSO – DE BACH A GERSHWIN – TAP VIRTUOSO-DE BACH A GERSHWIN Début : 2026-01-25 à 17:30. Tarif : – euros.

Aurélien Lehmann, claquettes François-René Duchâble, pianoMusique classique et claquettes américainesUn concert à la frontière entre le récital et le spectacle de Music-Hall qui fera le bonheur de tous, profanes et mélomane, amateurs de classique ou de comédie musicale, petits et grands. Une performance visuelle et musicale inédite où le piano et les claquettes rivalisent de maestria. Cette œuvre spectaculaire et poétique vous fera parcourir l’histoire et l’évolution de la musique classique de Bach à Gershwin aux rythmes du Tap Dance. Un spectacle créé et joué en première au Théâtre du Châtelet.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38