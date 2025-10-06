DANIEL GUICHARD – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

DANIEL GUICHARD Début : 2025-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

ALTERNATIVE GRAND OUEST PRÉSENTE : DANIEL GUICHARDDaniel Guichard l’authentique chanteur populaire qui a accompagné plusieurs générations, reinterprètera ses incontournables chansons empreintes de nostalgie et toujours ancrées dans les mémoires collectives (mon vieux, le gitan, la tendresse, je t’aime tu vois…) émotions, souvenirs ou découvertes. L’artiste reste ?dèle à lui-même avec sa voix intacte, sa sincérité et son franc parler. Soyez présents à ce rendez-vous unique de partage en chansons… Tout simplement !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26