Ta’page nocturne Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17 20:30:00
Aire de jeunesse(s) #5
Rendez-vous à la médiathèque pour une soirée pyjama !
vendredi 17 octobre 2025 19h00
Médiathèque, 32 avenue Carnot
à partir de 3 ans
durée 1h30
gratuit
sur réservation à la médiathèque
à partir du 3 octobre
T.02 43 09 50 53 .
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53
English :
Aire de jeunesse(s) #5
German :
Aire of Youth(s) #5
Italiano :
Aire de jeunesse(s) #5
Espanol :
Aire de jeunesse(s) #5
