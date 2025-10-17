Ta’page nocturne Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 20:30:00

2025-10-17

Aire de jeunesse(s) #5

Rendez-vous à la médiathèque pour une soirée pyjama !

vendredi 17 octobre 2025 19h00

Médiathèque, 32 avenue Carnot

à partir de 3 ans

durée 1h30

gratuit

sur réservation à la médiathèque

à partir du 3 octobre

T.02 43 09 50 53 .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53

