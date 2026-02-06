TAPAGES #2 THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

TAPAGES #2

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-22

2026-03-02

Venez découvrir l’effervescence de la jeune création d’Occitanie, vous faire surprendre, rire et vous émouvoir.

Suite à l’engouement de la première édition, le Théâtre du Grand Rond et les artistes sont au rendez-vous pour cette nouvelle aventure. Pendant trois semaines, le Théâtre du Grand Rond et les différentes compagnies vous propose une diversité de propositions artistiques Théâtre, danse, marionnette, théâtre d’ombre, conte, musique, performance, magie… il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts et de toutes les formes !

Vous allez pouvoir découvrir des maquettes en bourgeonnement, des étapes de travail en construction et des spectacles aboutis. Laissez-vous surprendre par un début de printemps culturel qui s’annonce audacieux.

La programmation 2026 arrive très bientôt… 7 .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Come and discover the effervescence of Occitanie?s young creative talent, and be surprised, laughed at and moved.

