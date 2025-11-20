Tapajós Roubaix

Tapajós Roubaix jeudi 20 novembre 2025.

Tapajós

28 Av. des Nations Unies Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 20:30:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-21

**Spectacle de La rose des vents présenté à L’Oiseau Mouche dans le cadre de son nomadisme.**

**Coproduction**

Plongez au cœur de l’Amazonie avec Tapajós, un spectacle qui rend hommage au combat mené contre la pollution au mercure liée aux prospections illégales d’or dans la rivière Tapajós, l’un des grands affluents de l’Amazone. L’artiste et activiste Gabriela Carneiro da Cunha nous entraîne dans un voyage émouvant, fruit d’un long travail de recherche dédié à l’écoute des fleuves brésiliens transformés par l’action humaine. Sur scène, deux comédiennes révèlent des photos saisissantes à travers un rituel magique, utilisant le développement photographique analogique une méthode qui, ironiquement, utilisait autrefois du mercure. À travers ce spectacle, découvrez la résistance mise en place pour soigner l’environnement, fruit d’une alliance multi-espèces entre les mères mères munduruku, mère du Tapajós, mère de la forêt…

Avertissement Effets stroboscopiques

_Parcours Jeu. 20 novembre_

_Vous pouvez également assister au spectacle Centroamérica à 21h à La Condition Publique, Roubaix_

[https://larose.fr/spectacles/tapajos](https://larose.fr/spectacles/tapajos)

English :

**La rose des vents show presented at L’Oiseau Mouche as part of its nomadic program **

**Coproduction**

Dive into the heart of Amazonia with Tapajós, a show that pays tribute to the fight against mercury pollution linked to illegal gold prospecting in the Tapajós River, one of the Amazon?s major tributaries. Artist and activist Gabriela Carneiro da Cunha takes us on a moving journey, the fruit of a long period of research dedicated to listening to Brazilian rivers transformed by human action. On stage, two actresses reveal striking photos through a magical ritual, using analog photographic development a method that, ironically, once used mercury. Through this show, discover the resistance put in place to heal the environment, the fruit of a multi-species alliance between mothers: munduruku mothers, Tapajós mothers, forest mothers…

Warning: Stroboscopic effects

_Parcours Thu. nov. 20_

you can also attend the Centroamérica show at 9pm at La Condition Publique, Roubaix_

[https://larose.fr/spectacles/tapajos](https://larose.fr/spectacles/tapajos)

German :

**Spektakel von La rose des vents, das im Rahmen seines Nomadentums im L’Oiseau Mouche gezeigt wurde.**

**Produktion**

Tauchen Sie ein in das Herz des Amazonas mit Tapajós, einer Aufführung, die den Kampf gegen die Quecksilberverschmutzung im Zusammenhang mit illegalen Goldschürfungen im Fluss Tapajós, einem der großen Nebenflüsse des Amazonas, würdigt. Die Künstlerin und Aktivistin Gabriela Carneiro da Cunha nimmt uns mit auf eine bewegende Reise, die das Ergebnis einer langen Forschungsarbeit ist, die sie dem Hören der brasilianischen Flüsse gewidmet hat, die durch menschliches Handeln verändert wurden. Auf der Bühne enthüllen zwei Schauspielerinnen beeindruckende Fotos durch ein magisches Ritual, das die analoge fotografische Entwicklung nutzt eine Methode, für die früher ironischerweise Quecksilber verwendet wurde. Entdecken Sie in dieser Aufführung den Widerstand, der zur Pflege der Umwelt aufgebaut wurde, die das Ergebnis eines artenübergreifenden Bündnisses zwischen den Müttern ist: Munduruku-Mütter, Mutter des Tapajós, Mutter des Waldes…

Warnhinweis: Stroboskopische Effekte

_Parcours Do. 20. November__

_Sie können auch die Aufführung Centroamérica um 21 Uhr in La Condition Publique, Roubaix_ besuchen

[https://larose.fr/spectacles/tapajos](https://larose.fr/spectacles/tapajos)

Italiano :

**Lo spettacolo La rose des vents presentato a L’Oiseau Mouche nell’ambito della sua tournée nomade **

**Coproduzione

Tuffatevi nel cuore dell’Amazzonia con Tapajós, uno spettacolo che rende omaggio alla lotta contro l’inquinamento da mercurio legato alla ricerca illegale di oro nel fiume Tapajós, uno dei principali affluenti dell’Amazzonia. L’artista e attivista Gabriela Carneiro da Cunha ci accompagna in un viaggio emozionante, frutto di un lungo periodo di ricerca dedicato all’ascolto dei fiumi brasiliani trasformati dall’azione umana. Sul palcoscenico, due attrici rivelano foto suggestive attraverso un rituale magico che utilizza lo sviluppo fotografico analogico un metodo che, ironia della sorte, un tempo utilizzava il mercurio. Attraverso questo spettacolo, scoprite la resistenza messa in atto per guarire l’ambiente, frutto di un’alleanza multi-specie tra madri: madri munduruku, madri Tapajós, madri della foresta…

Attenzione: effetti stroboscopici

giovedì 20 novembre 20 novembre_

è inoltre possibile assistere allo spettacolo Centroamérica alle 21.00 presso La Condition Publique, Roubaix_

[https://larose.fr/spectacles/tapajos](https://larose.fr/spectacles/tapajos)

Espanol :

**Espectáculo La rose des vents presentado en L’Oiseau Mouche en el marco de su gira nómada **

**Co-producción

Sumérjase en el corazón de la Amazonia con Tapajós, un espectáculo que rinde homenaje a la lucha contra la contaminación por mercurio vinculada a la prospección ilegal de oro en el río Tapajós, uno de los principales afluentes del Amazonas. La artista y activista Gabriela Carneiro da Cunha nos embarca en un viaje conmovedor, fruto de un largo periodo de investigación dedicado a escuchar los ríos brasileños transformados por la acción humana. En el escenario, dos actrices revelan fotos impactantes a través de un ritual mágico que utiliza el revelado fotográfico analógico, un método que, irónicamente, antaño utilizaba mercurio. A través de este espectáculo, descubra la resistencia puesta en marcha para sanar el medio ambiente, fruto de una alianza multiespecie entre madres: madres munduruku, madres Tapajós, madres de la selva…

Advertencia: efectos estroboscópicos

parcours Jue. 20 noviembre_

también puede asistir al espectáculo de Centroamérica a las 21.00 h en La Condition Publique, Roubaix_

[https://larose.fr/spectacles/tapajos](https://larose.fr/spectacles/tapajos)

