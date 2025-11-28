Tapas et tango Domaine Rolet Arbois

Tapas et tango

Domaine Rolet 11 Rue de l’Hôtel de ville Arbois Jura

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Lors de cette soirée, vous êtes invités à voyager en Argentine !

Le Domaine Rolet s’anime avec la compagnie Toque de Tango pour une soirée pleine de rythme, de passion et de saveurs.

Dégustation de leurs vins

Tapas du monde & accords mets et vins

Spectacle & initiation au tango

Venez vibrer, danser et savourer !

Réservation obligatoire, places limitées .

Domaine Rolet 11 Rue de l’Hôtel de ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 89 caveau@domainerolet.com

