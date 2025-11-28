Tapas et tango Domaine Rolet Arbois
Tapas et tango Domaine Rolet Arbois vendredi 28 novembre 2025.
Tapas et tango
Domaine Rolet 11 Rue de l’Hôtel de ville Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Lors de cette soirée, vous êtes invités à voyager en Argentine !
Le Domaine Rolet s’anime avec la compagnie Toque de Tango pour une soirée pleine de rythme, de passion et de saveurs.
Dégustation de leurs vins
Tapas du monde & accords mets et vins
Spectacle & initiation au tango
Venez vibrer, danser et savourer !
Réservation obligatoire, places limitées .
Domaine Rolet 11 Rue de l’Hôtel de ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 89 caveau@domainerolet.com
English : Tapas et tango
German : Tapas et tango
Italiano :
Espanol :
L’événement Tapas et tango Arbois a été mis à jour le 2025-10-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA