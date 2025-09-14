Tapas & Musique Vivace & Marine Sonnic VIVACE Trébeurden

VIVACE Place crec’h héry Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-14 18:00:00

fin : 2025-09-14 22:00:00

2025-09-14

Pour cette première ouverture exceptionnelle, VIVACE donne carte blanche à MARINE SONNIC, violoncelliste.

Au programme, quatre improvisations sonores à venir découvrir en accord avec quelques tapas et une sélection de boissons

Marine Sonnic est enseignante de violoncelle au Conservatoire de Lannion Trégor Communauté.

Explorant les textures et la variété des sonorités de son instrument, elle compose un langage expérimental sensible et brut, parfois aux limites du silence.

Elle improvise régulièrement aux Etats-Unis et anime des ateliers d’improvisation. .

VIVACE Place crec’h héry Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 15 52

