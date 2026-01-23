TAPAS1JOB Salle des fêtes Luzy

TAPAS1JOB

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Gratuit

Début : 2026-02-24 11:00:00

fin : 2026-02-24 14:00:00

La Fabrique Emploi et Territoire vous invite à un évènement dédié à l’emploi des travailleurs expérimentés (50 ans et plus), à Luzy le 24 février 2026 de 11h à 14h.

Cet évènement s’inscrit dans une démarche collective visant à changer le regard sur l’emploi des 50 ans et plus et à favoriser les rencontres entre les acteurs du territoire.

Au programme

– Une pièce de théâtre

La compagnie En Compagnie présentera Nos séniors valent de l’or , une représentation vivante et engagée qui met en lumière la richesse de l’expérience, mais aussi les enjeux de la collaboration intergénérationnelle.

– Un temps de rencontres professionnelles TAPAS1JOB

À la suite du spectacle, un moment d’échanges sera proposé sous la forme d’un TAPAS1JOB un format favorisant la rencontre, la discussion et la création de liens entre employeurs, acteurs du territoire et travailleurs expérimentés, autour d’un cocktail déjeunatoire, dans un cadre informel et bienveillant.

Évènement gratuit inscription obligatoire

Modalités d’inscription et contact s.charannat@lafabriquemploi.fr 06.56.74.35.88

Une initiative de la Fabrique Emploi et Territoires, avec le soutien de la Mairie de Luzy, du Comité Local pour l’Emploi Luzycois et de la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan. .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 74 35 88 s.charannat@lafabriquemploi.fr

