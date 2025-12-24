Tapatoulu heure du conte spéciale Carnaval, Châtellerault

Place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-02-07
2026-02-07

Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés.   .

Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

