Taper le carton Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Taper le carton Maison Citoyenne Sainte-Pazanne dimanche 19 octobre 2025.

Taper le carton

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Amateurs de jeux de cartes ! venez taper le carton en famille

La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous invite à partager votre passion avec d’autres familles dans le cadre des 10 jours du jeu

tout public

de 15h à 18h en continu

animation proposée pour tous les âges

des animateurs seront présents pour vous proposer de nouveaux jeux si vous êtes à court d’idées

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Come and play card games with your family!

The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne invites you to share your passion with other families as part of the 10 Days of Play

German :

Liebhaber von Kartenspielen! Kommen Sie und klopfen Sie mit der Familie den Karton!

Das Bürgerhaus von Sainte-Pazanne lädt Sie im Rahmen der 10 Tage des Spiels dazu ein, Ihre Leidenschaft mit anderen Familien zu teilen

Italiano :

Appassionati di giochi di carte, venite a giocare a carte con tutta la famiglia!

La Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne vi invita a condividere la vostra passione con altre famiglie nell’ambito dei 10 giorni di giochi di carte

Espanol :

¡Aficionados a los juegos de cartas! ¡Venid a jugar a las cartas con toda la familia!

La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne le invita a compartir su pasión con otras familias en el marco de los 10 días de juegos de cartas

