Taper le carton Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Taper le carton Maison Citoyenne Sainte-Pazanne dimanche 19 octobre 2025.
Taper le carton
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Amateurs de jeux de cartes ! venez taper le carton en famille
La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous invite à partager votre passion avec d’autres familles dans le cadre des 10 jours du jeu
tout public
de 15h à 18h en continu
animation proposée pour tous les âges
des animateurs seront présents pour vous proposer de nouveaux jeux si vous êtes à court d’idées
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
Come and play card games with your family!
The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne invites you to share your passion with other families as part of the 10 Days of Play
German :
Liebhaber von Kartenspielen! Kommen Sie und klopfen Sie mit der Familie den Karton!
Das Bürgerhaus von Sainte-Pazanne lädt Sie im Rahmen der 10 Tage des Spiels dazu ein, Ihre Leidenschaft mit anderen Familien zu teilen
Italiano :
Appassionati di giochi di carte, venite a giocare a carte con tutta la famiglia!
La Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne vi invita a condividere la vostra passione con altre famiglie nell’ambito dei 10 giorni di giochi di carte
Espanol :
¡Aficionados a los juegos de cartas! ¡Venid a jugar a las cartas con toda la familia!
La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne le invita a compartir su pasión con otras familias en el marco de los 10 días de juegos de cartas
