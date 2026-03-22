Tapis à histoires Châlette-sur-Loing
Tapis à histoires Châlette-sur-Loing mercredi 15 avril 2026.
Tapis à histoires
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Tapis à histoires
Animés par Pattye. 10H pour les enfants de la naissance à 3 ans et à 11H pour les enfants de 3 à 5 ans. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Story mat
L’événement Tapis à histoires Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS