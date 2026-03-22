Tapis à histoires

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Tapis à histoires

Animés par Pattye. 10H pour les enfants de la naissance à 3 ans et à 11H pour les enfants de 3 à 5 ans. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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Story mat

L’événement Tapis à histoires Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS