Tapis conté pour les petits Bibliothèque Municipale de Lugrin Lugrin

Tapis conté pour les petits Bibliothèque Municipale de Lugrin Lugrin samedi 4 octobre 2025.

Tapis conté pour les petits Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Municipale de Lugrin Haute-Savoie

Gratuité pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Un moment de lecture avec un tapis conté pour les petits
Les enfants sont invités à s’installer sur un tapis pour écouter des contes adaptés à leur âge, éveiller leur imagination et partager un moment convivial.

Bibliothèque Municipale de Lugrin Lugrin, 1, chemin du grand tronc Lugrin 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450761223 Ouverte à tous public et gratuite, du Mardi au Jeudi de 16h30-18h30 et le Samedi de 10h-12h Parking et aménagement PMR
Ministère de la Culture, Mairie de Lugrin