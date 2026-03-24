Tapis de conte (0-3 ans) Centre Culturel Robert Margerit Isle

Tapis de conte (0-3 ans)

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Isloise, Poupette a dédié une grande partie de sa vie à travailler avec les enfants. Retraitée depuis quelques années, elle propose des séances Tapis de contes et se passionne désormais pour la couture et l’art du conte. Elle crée elle-même ses marionnettes et tapis de conte, offrant ainsi chaque mois aux jeunes enfants une histoire et des comptines.

Réservé aux tous petits entre 0-3 ans, rendez-vous tous les premiers mercredis du mois à 10h pour une nouvelle histoire.

Inscriptions auprès des organisateurs. .

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59

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English : Tapis de conte (0-3 ans)

L’événement Tapis de conte (0-3 ans) Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole