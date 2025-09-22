TAPIS DE LECTURE FABLES Merville

TAPIS DE LECTURE FABLES Merville lundi 22 septembre 2025.

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville

(Re)découvrez les célèbres « Fables de La Fontaine » lors d’une lecture contée !

En lien avec l’exposition sur les Fables de la fontaine. Animation 0-3 ans. Sur inscription uniquement.

Un tapis de lecture en forme de boite qui s’ouvre, composé de décors et personnages permettant de lire et mimer les histoires animées par les médiathécaires ! La cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue… Il n’est jamais trop tôt pour découvrir cet univers.

En plus du 22 et 29 septembre, d'autres dates seront proposées. Renseignement et inscription à la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

(Re)discover the famous « Fables de La Fontaine » during a storytelling reading!

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die berühmten « Fabeln von La Fontaine » bei einer Märchenlesung!

Italiano :

(Ri)scoprite le famose « Favole di La Fontaine » durante una lettura di racconti!

Espanol :

(Re)descubra las famosas « Fábulas de La Fontaine » en una lectura de cuentos

