Tapis de lecture : La flaque, de May Angeli Bibliothèque des Batignolles Paris

La bibliothèque vous propose de découvrir l’univers de May Angeli de façon originale grâce au tapis « La flaque »

De quoi s’agit-il?

Le décor de l’histoire est représenté sous la forme d’un grand tapis en tissus avec divers éléments en volume. Les différents personnages, matérialisés par de petites poupées, y sont mis en scène selon le récit original de l’album. Parents et enfants pourront donc voir l’histoire de cette petite fille, pleine de poésie et de douceur, prendre vie sous leurs yeux.

mercredi 21 janvier à 16h30

dans la cabane à histoires

sur inscription

à partir de 3 ans

Le mercredi 21 janvier 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public tout-petits. A partir de 3 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



