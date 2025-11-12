Tapis-lecture à Chatulivre Bibliothèque Chatuzange-le-Goubet

Tapis-lecture à Chatulivre

Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-15

Chers parents d’un tout-petit, chères nounous, si vos enfants aiment les histoires, rendez-vous à la bibliothèque avec Monique et Isabelle, autour d’un tapis-lecture spécial tortues !

.

Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

Dear parents of toddlers, dear nannies, if your children love stories, join Monique and Isabelle at the library for a special turtle reading mat!

German :

Liebe Eltern eines Kleinkindes, liebe Nannys, wenn Ihre Kinder Geschichten lieben, treffen Sie sich in der Bibliothek mit Monique und Isabelle zu einem speziellen Schildkröten-Leseteppich!

Italiano :

Genitori di bambini e tate, se i vostri figli amano le storie, incontrate Monique e Isabelle in biblioteca per un tappetino speciale per la lettura delle tartarughe!

Espanol :

Padres de niños pequeños y niñeras, si a vuestros hijos les encantan los cuentos, reuníos con Monique e Isabelle en la biblioteca para disfrutar de una alfombra de lectura especial para tortugas

L’événement Tapis-lecture à Chatulivre Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme