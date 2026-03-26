Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Comme chaque matin, Monsieur Léon se lève difficilement. Il fait sa toilette, prend son petit-déjeuner, brave les embouteillages pour aller travailler… Mais aujourd’hui, changement d’humeur, un petit peu de couleur suffit à changer la vie.

Découverte de l’univers de l’auteur Christian Voltz à travers ses albums mis en scène autour d’un tapis lecture.

Réservé aux enfants de 5 à 8 ans.

RDV de 11h à 12h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz

L’événement Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz Ondres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Seignanx