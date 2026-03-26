Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz Ludo bibliothèque Ondres Ondres mardi 14 avril 2026.
Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Comme chaque matin, Monsieur Léon se lève difficilement. Il fait sa toilette, prend son petit-déjeuner, brave les embouteillages pour aller travailler… Mais aujourd’hui, changement d’humeur, un petit peu de couleur suffit à changer la vie.
Découverte de l’univers de l’auteur Christian Voltz à travers ses albums mis en scène autour d’un tapis lecture.
Réservé aux enfants de 5 à 8 ans.
RDV de 11h à 12h. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz
L’événement Tapis lecture Comme chaque matin de Christian Voltz Ondres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Seignanx