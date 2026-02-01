Tapis-lecture pour tout-petits Bibliothèque Chatulivre Chatuzange-le-Goubet

Tapis-lecture pour tout-petits

Bibliothèque Chatulivre 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26 2026-02-28

Monique et Isabelle vous donnent rendez-vous autour d’un tapis-lecture… Au lit, on lit! .

Tout enfant accompagné d’un adulte sera le bienvenu pour découvrir des chansons et petites histoires adaptées aux plus jeunes.

.

Bibliothèque Chatulivre 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monique and Isabelle invite you to join them for a carpet-reading session… Au lit, on lit!

Any child accompanied by an adult will be welcome to discover songs and short stories adapted to the youngest.

L’événement Tapis-lecture pour tout-petits Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-02-14 par Valence Romans Tourisme