Tapis-lecture pour tout-petits Bibliothèque Chatulivre Chatuzange-le-Goubet

Bibliothèque Chatulivre 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25 2026-02-26 2026-02-28
Monique et Isabelle vous donnent rendez-vous autour d’un tapis-lecture… Au lit, on lit! .
Tout enfant accompagné d’un adulte sera le bienvenu pour découvrir des chansons et petites histoires adaptées aux plus jeunes.
Bibliothèque Chatulivre 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr
Monique and Isabelle invite you to join them for a carpet-reading session… Au lit, on lit!
Any child accompanied by an adult will be welcome to discover songs and short stories adapted to the youngest.
