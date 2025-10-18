Tapis Lecture Salle Sthrau Maubeuge

Tapis Lecture Samedi 18 octobre, 10h00 Salle Sthrau Nord

Gratuit, sur réservation, à partir de 4 ans

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T11:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T11:00:00

L’association Chat Lit Chat Dit invite les enfants pour leur raconter des histoires sur le thème des remparts et des monuments historiques de Maubeuge.

Un moment ludique où ce sera l’occasion de s’émerveiller, laisser libre cours à son imagination et se laisser emporter par des histoires contées.

Salle Sthrau 4 rue Georges Paillot Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l'Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd'hui un lieu d'accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d'antan.

©Ville de Maubeuge