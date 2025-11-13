Tapis-lecture spécial assistantes maternelles à Chatulivre Bibliothèque Chatuzange-le-Goubet

Tapis-lecture spécial assistantes maternelles à Chatulivre

Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2025-11-13 10:30:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Chers assistantes maternelles, si vos petits aiment les histoires, rendez-vous à la bibliothèque avec Monique et Isabelle, autour d’un tapis-lecture spécial tortues ! Un drôle de tapis puisqu’il aura une belle carapace toute ronde … oh, une tortue !

Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

Dear childminders, if your little ones love stories, meet Monique and Isabelle at the library for a special turtle reading mat! It’s a funny mat, because it’ll have a lovely round shell … oh, a turtle!

German :

Liebe Kindergärtnerinnen, wenn Ihre Kleinen gerne Geschichten hören, sollten Sie sich mit Monique und Isabelle in der Bibliothek treffen, um einen speziellen Schildkröten-Leseteppich auszuprobieren! Ein lustiger Teppich, denn er hat einen schönen, runden Panzer … oh, eine Schildkröte!

Italiano :

Care educatrici, se i vostri piccoli amano le storie, incontrate Monique e Isabelle in biblioteca per un tappeto di lettura speciale a forma di tartaruga! È un tappeto divertente, perché avrà un bel guscio rotondo… oh, una tartaruga!

Espanol :

Queridas educadoras infantiles, si a vuestros peques les encantan los cuentos, ¡encontrad a Monique e Isabelle en la biblioteca para que os regalen una alfombra de lectura especial para tortugas! Es una alfombra divertida, porque tendrá un bonito caparazón redondo… ¡oh, una tortuga!

