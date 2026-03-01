Tapis rouge contre les discriminations racistes au travail Hall Rennes Samedi 28 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Une déambulation pour comprendre le problème des discriminations racistes au travail, à partir de vécus mais aussi des données chiffrées et légales.

De la candidature aux processus d’évolution de carrière, les injustices subies quotidiennement sont visibilisées, et dénoncées. L’assistance est invitée à se positionner et à réagir en amenant « sur le tapis » peut-être d’autres histoires et pourquoi pas des pistes d’actions individuelles ou collectives !

_“Nous sommes le collectif JSF et on vient de toute la France pour donner de l’espoir dans le désespoir, parce que le racisme abîme la société et que pour nous c’est une souffrance au quotidien. Parce qu’on ne devrait pas galérer pour remplir notre frigo, parce qu’on veut vivre au lieu de survivre”_

_[https://www.instagram.com/jeunesse_se_fache/](https://www.instagram.com/jeunesse_se_fache/)_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T16:30:00.000+01:00





Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



