Tapis Rouge / Ko-Compagnie La Confluence – Betton Betton

Après avoir défendu les droits des femmes dans ¡Colectiva!, créé des chorales tout terrain avec l’Orchestre du ventricule (BJBN 2023), la Ko-Compagnie – spécialisée dans les créations XXL chantées dans l’espace public revient avec un spectacle participatif, TAPIS ROUGE.

Dans ce manifeste artistique mêlant chant, danse et marionnette géante, la compagnie s’attelle à la défense des droits des enfants. À travers un répertoire de chansons originales, Tapis Rouge aborde le jeu, la dignité, l’exil, les violences ou encore la parentalité.

Après une première saison conclue en apothéose avec Tapis Rouge programmé aux Tombées de la Nuit 2025, la compagnie revient pour une deuxième saison ! Objectif : la création d’une chorale de centaines de chanteuses et chanteurs amateurs (enfants et adultes). À l’issue d’un an de Résidence à l’école avec la Ko-Compagnie, les élèves de CM1-CM2 de l’école des Omblais de Betton se produiront sur scène, accompagnés d’autres structures éducatives d’Ille-et-Vilaine (écoles, centres sociaux, etc.).

Les bettonnais sont également invités à participer via le “Fil Rouge”, un chœur d’enfants et d’adultes qui apprendront le répertoire lors de plusieurs journées de répétitions à Betton et en Métropole, au fil de la saison.

Début : 2026-05-29T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T20:40:00.000+02:00

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine