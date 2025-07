Tapis Rouge – Ko-compagnie L’Étage / Le Liberté Rennes

Tapis Rouge – Ko-compagnie L’Étage / Le Liberté Rennes dimanche 28 décembre 2025.

Tapis Rouge – Ko-compagnie L’Étage / Le Liberté Rennes Dimanche 28 décembre, 16h00 De 4.50 à 9 €

Tapis Rouge est un spectacle grand format avec 150 enfants et adultes sur scène, chantant pour les droits des enfants.

_L’Étage & Les Tombées de la Nuit présentent_

**Tapis Rouge de Ko-compagnie**

Création 2025 – Chœur mouvant à dérouler pour les droits des enfants

**Tapis Rouge est un spectacle grand format avec 150 enfants et adultes sur scène, chantant pour les droits des enfants.**

Dans ce manifeste artistique mêlant chant polyphonique, chorégraphies collectives et marionnette géante, la compagnie s’attelle à la défense des droits des enfants. À travers un répertoire de chansons originales créé par une équipe d’artistes du territoire et sous la direction artistique de Corinne Ernoux, Tapis Rouge aborde le jeu, la dignité, l’exil, les violences ou encore la parentalité.

Après le succès de la première saison de Tapis Rouge programmé aux Tombées de la Nuit 2025, la compagnie propose ici une version hivernale et plus intimiste.

Il est possible de rejoindre les répétitions du Fil Rouge, le chœur enfants adultes qui jouera pour cette représentation (5 journées de répétitions de septembre à décembre).

_Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #6_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-28T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-28T17:20:00.000+01:00

1

https://leliberte.fr/spectacles/tapis-rouge/ https://billetterie.gosselico.fr/liberte/tapis-rouge/

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine