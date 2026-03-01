Tapis rouge, le café culture de La plume et le vent L’abeille une richesse fragile Troyes

Tapis rouge, le café culture de La plume et le vent L’abeille une richesse fragile

2026-03-17 19:30:00

2026-03-17 21:00:00

2026-03-17

L’Abeille une richesse fragile .

Christian-Jany Balini, invité du Tapis rouge de mars, nous propose une rencontre avec l’abeille un insecte fascinant, apparu il y a 45 millions d’années, absolument nécessaire pour notre alimentation et notre écosystème, mais aujourd’hui sur le déclin si nous ne nous mobilisons pas. .

Bar associatif L’Expression libre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 87 42 94 84 laplumeetlevent@hotmail.com

