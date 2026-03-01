Tapis rouge, le café culture de La plume et le vent L’abeille une richesse fragile Troyes
Bar associatif L’Expression libre Troyes Aube
L’Abeille une richesse fragile .
Christian-Jany Balini, invité du Tapis rouge de mars, nous propose une rencontre avec l’abeille un insecte fascinant, apparu il y a 45 millions d’années, absolument nécessaire pour notre alimentation et notre écosystème, mais aujourd’hui sur le déclin si nous ne nous mobilisons pas. .
Bar associatif L’Expression libre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 87 42 94 84 laplumeetlevent@hotmail.com
