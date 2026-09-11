Tapis rouge, le café culture de La plume et le vent Troyes
mardi 29 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Tapis rouge, le café culture de La plume et le vent
Bar associatif L’Expression libre Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 19:00:00
fin : 2026-09-29 20:30:00
Date(s) :
2026-09-29
Pour sa rentrée La plume et le vent avec le premier Tapis rouge de la saison L’aventure des mots propose à son public une rencontre autour de l’écriture, de la richesse des mots et leur importance dans la construction de notre mémoire, du pouvoir de la lecture et du rôle essentiel de l’écrit dans la transmission.
Les associations Le Don des Mots, Les Mots sur le Zinc et La plume Verrichone seront les invités de ce Tapis rouge. .
Bar associatif L’Expression libre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 87 42 94 84 laplumeetlevent@hotmail.com
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English :
L’événement Tapis rouge, le café culture de La plume et le vent Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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