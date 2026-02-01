Tapis rouge, le café culture de La plume et le vent, Un métier pas comme les autres luthier

Bar associatif L’Expression libre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 19:00:00

fin : 2026-02-17 20:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Dans la collection Un métier pas comme les autres , Laurent Demeyere, luthier à Troyes depuis 1997, nous fera partager sa passion pour les instruments à cordes frottées du quatuor le violon, l’alto, le violoncelle et surtout la contrebasse dont il est spécialiste. Influencé par la grande lutherie française, Laurent Demeyere est aussi héritier des Maîtres de la lutherie italienne du 18ème siècle dont il utilise les mêmes techniques et les mêmes outils. .

Bar associatif L’Expression libre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 87 42 94 84 laplumeetlevent@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tapis rouge, le café culture de La plume et le vent, Un métier pas comme les autres luthier Troyes a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne