La main dans tous ses états avec Didier Martz, philosophe, auteur et musicien, et Marie-Françoise Bonicel, psychologue, formatrice et auteure.

Didier Martz avec sa guitare nous commentera la mélodie des mains en poésie et littérature et Marie-Françoise Bonicel nous fera voyager dans l’anthropologie et l’histoire de la main, dans tous ses champs et ses usages.

N’oublions pas que Les mains sont le prolongement de l’âme comme le dit le grand sculpteur Shelomo Selinger. .

Bar associatif L’Expression Libre

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 87 42 94 84 laplumeetlevent@hotmail.com

