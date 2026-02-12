Tapis Tâtons Voyage Sensoriel – Saint-Martin-Boulogne

Tapis Tâtons Voyage Sensoriel –

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Embarquez pour un voyage sensoriel pour les explorateurs en herbe de 6 mois à 3 ans !

Se mettre à genoux, se baisser, ouvrir l’œil.

À plat ventre pour percevoir le tout petit, le minuscule.

Se mettre à quatre pattes et observer.

Se mettre debout et toucher.

À travers les hautes herbes d’une lisière de forêt, Tapis Tâtons nous invite à toucher, voir, sentir, entendre le monde des champignons, celui des insectes, les plantes, les herbes, les merveilles du sol.

Attention, 1 spectateur quel que soit son âge = 1 billet

Voyage sensoriel

Compagnie La Rustine

De 6 mois à 3 ans

Mercredi 25 février 11h

9h30 et 16h30 complet

Durée 25 min de spectacle

+ 20 min d’exploration sur tapis .

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France accueil@centrebrassens.fr

English :

