Tapis Tâtons Voyage Sensoriel – Saint-Martin-Boulogne
Tapis Tâtons Voyage Sensoriel – Saint-Martin-Boulogne mercredi 25 février 2026.
Tapis Tâtons Voyage Sensoriel –
Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Embarquez pour un voyage sensoriel pour les explorateurs en herbe de 6 mois à 3 ans !
Se mettre à genoux, se baisser, ouvrir l’œil.
À plat ventre pour percevoir le tout petit, le minuscule.
Se mettre à quatre pattes et observer.
Se mettre debout et toucher.
À travers les hautes herbes d’une lisière de forêt, Tapis Tâtons nous invite à toucher, voir, sentir, entendre le monde des champignons, celui des insectes, les plantes, les herbes, les merveilles du sol.
Attention, 1 spectateur quel que soit son âge = 1 billet
Voyage sensoriel
Compagnie La Rustine
De 6 mois à 3 ans
Mercredi 25 février 11h
9h30 et 16h30 complet
Durée 25 min de spectacle
+ 20 min d’exploration sur tapis .
Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France accueil@centrebrassens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tapis Tâtons Voyage Sensoriel – Saint-Martin-Boulogne a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale