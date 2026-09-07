Tapisseries de saint Adelphe et crypte : ouverture exceptionnelle, Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Neuwiller-lès-Saverne

Informations pratiques

Tapisseries de saint Adelphe et crypte : ouverture exceptionnelle 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Bas-Rhin

Accès libre et gratuit, dans la limite de la capacité d’accueil de l’édifice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les tapisseries de saint Adelphe, conservées dans la chapelle Saint-Sébastien, seront exceptionnellement accessibles en visite libre. Cet ensemble remarquable du début du XVIe siècle illustre la vie légendaire de saint Adelphe à travers de nombreux personnages et scènes.

La crypte et la chapelle Sainte-Catherine seront également ouvertes à la découverte.

Une occasion rare d’observer des œuvres et des espaces majeurs du patrimoine religieux et artistique de l’ancienne abbaye.

Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 Cour du Chapitre, 67330 Neuwiller-lès-Saverne, France Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33388700051 https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/fiche/lieux-caves-idees-de-visites/abbatiale-saints-pierre-et-paul L’église Saints-Pierre-et- Paul, ancienne abbatiale actuellement église catholique, présente une grande diversité de styles : la “confessio” comporte des vestiges pouvant dater du IXe siècle, avec reprise des fondements de l’abside d’un temple romain; les chapelles de chevet, le chœur, le transept et une partie de la nef sont de style roman et roman de transition; les travées occidentales de la nef de type gothique et le massif de la façade de style baroque.

L’église abrite également les tapisseries remarquables de Saint-Adelphe. Tissées en fils de laine, d’or et de soie au début du XVe siècle par deux ateliers parallèles, composées de quatre panneaux d’une longueur totale de 20 mètres, elles présentent 165 personnages et illustrent la vie légendaire du saint.

**Les tapisseries de saint Adelphe**, conservées dans la chapelle Saint-Sébastien, seront exceptionnellement accessibles en visite libre. Cet ensemble remarquable du début du XVIe siècle illustre la…

©CCHLPP