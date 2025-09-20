Tapissier décorateur JP Manufacture Saint-Germain-en-Laye

Tapissier décorateur JP Manufacture Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Tapissier décorateur Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 JP Manufacture Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Venez découvrir les contrées du fait main, du personnalisé et personnalisable, de l’unique, où la qualité prime sur la quantité.

JP Manufacture 11 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Visite libre

© jpmanufacture