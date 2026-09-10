Informations pratiques

Montbard

TapTaGrol

Place de la Pépinière Royale Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-12 17:00:00

fin : 2027-06-12

Date(s) :

2027-06-12

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Place de la Pépinière Royale Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté montbard.fr

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English :

L’événement TapTaGrol Montbard a été mis à jour le 2026-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)