AGENDA · Montbard
TapTaGrol Montbard
samedi 12 juin 2027 · Montbard
Informations pratiques
Montbard
TapTaGrol
Place de la Pépinière Royale Montbard Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-12 17:00:00
fin : 2027-06-12
Date(s) :
2027-06-12
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Place de la Pépinière Royale Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté montbard.fr
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English :
L’événement TapTaGrol Montbard a été mis à jour le 2026-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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