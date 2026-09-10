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AGENDA · Montbard

TapTaGrol Montbard

samedi 12 juin 2027 · Montbard

Informations pratiques

Début
samedi 12 juin 2027
Fin
samedi 12 juin 2027
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de la Pépinière Royale
Ville
21500 Montbard
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Montbard

TapTaGrol

Place de la Pépinière Royale Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-12 17:00:00
fin : 2027-06-12

Date(s) :
2027-06-12

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Place de la Pépinière Royale Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   montbard.fr

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English :

L’événement TapTaGrol Montbard a été mis à jour le 2026-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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