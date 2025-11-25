Tara Lily en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Tara Lily en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 25 novembre 2025.

Elle a grandi au carrefour du jazz, de l’électronica, du R&B alternatif et des sonorités classiques indiennes.

Ce mélange d’influences nourrit un univers singulier qui échappe aux étiquettes.

Sa singularité a séduit des figures majeures comme Virgil Abloh, Gilles Peterson, Iggy Pop, Jamie Cullum, ainsi que Motown Records UK, qui l’a signée comme première artiste britannique.

Sa musique, inclassable, fait d’elle une véritable « anomalie musicale ».

En 2024, elle dévoile « Speak In The Dark, » un premier album audacieux et introspectif.

L’œuvre explore les secrets, les désirs et la mémoire ancestrale.

Elle y fusionne jazz, trip-hop, electronica, R&B alternatif et instrumentation indienne.

L’album reflète la turbulence émotionnelle et l’énergie créative liées au TDAH.

Tara Lily s’impose comme une étoile montante prête à redéfinir les frontières de la musique contemporaine.

Tara Lily : voix, synthé

TBC

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, électronique, nujazz — Originaire du sud de Londres et issue d’une famille britanno-bengalie, Tara Lily a développé une vision unique de la musique et de la culture.

Le mardi 25 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mardi 25 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T22:30:00+01:00

fin : 2025-11-25T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T19:30:00+02:00_2025-11-25T20:30:00+02:00;2025-11-25T21:30:00+02:00_2025-11-25T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/