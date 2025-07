TARABEL EN FÊTE ! Tarabel

PLACE DU VILLAGE Tarabel Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-31

2025-08-28

Du 28 au 31 août nous vous invitons à participer à « Tarabel en Fête »!

Programme

Jeudi 28 août

20h30 Concours de Belote, tout le monde gagne !

Inscription 14€ par équipe

Vendredi 29 août

20h00 Paëlla géante en plat avec une entrée et un dessert inclus.

Tarifs 18€ par adulte, 10 € pour les enfants de 8 à 12 ans, gratuit pour les moins de 8 ans.

22h00 Soirée avec T.N.T Live

Samedi 30 août

9h30-12h00 Baby-Foot Géant

Enfants (8-14 ans) gratuit

14h00 Pétanque amicale (en doublette)

Inscription 6€ par équipe

14h30-17h30 Baby-Foot Géant

Adulte de plus de 15 ans, le tarif est 30€ par équipe de 6 personnes

20h00 Moules-Frites à volonté avec dessert et boisson inclus.

Sur inscription, 15€ par adulte, 10€ par enfant (8-12 ans), gratuit pour les moins de 8 ans.

22h00 Soirée DJ Summer Dream

Dimanche 31 août

11h00 Messe + dépôt de gerbe + Apéro du Maire

Les repas sont sur réservation, vous pouvez les contacter jusqu’au 26 août par téléphone ou en leur envoyant un mail.

N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts pour les repas !

Pour le Baby Foot le nombre d’équipes est limité, ne tardez pas pour vous inscrire ! 0 .

PLACE DU VILLAGE Tarabel 31570 Haute-Garonne Occitanie foyerruraltarabel@gmail.com

English :

From August 28 to 31, we invite you to take part in « Tarabel en Fête »!

German :

Vom 28. bis 31. August laden wir Sie ein, an « Tarabel en Fête » teilzunehmen!

Italiano :

Dal 28 al 31 agosto, vi invitiamo a partecipare a « Tarabel en Fête »!

Espanol :

Del 28 al 31 de agosto, le invitamos a participar en « Tarabel en Fête »

