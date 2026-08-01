TARABEL EN FÊTE ! Tarabel
jeudi 27 août 2026 · Tarabel
Informations pratiques
Tarabel
TARABEL EN FÊTE !
PLACE DU VILLAGE Tarabel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
Du 27 au 30 août nous vous invitons à participer à Tarabel en Fête !
Programme
Jeudi 27 août
20h30 Concours de Belote, tout le monde gagne !
Inscription 8€ par personne
Vendredi 28 août
20h00 Paëlla géante en plat avec une entrée et un dessert inclus.
Tarifs 18€ par adulte, 10 € pour les enfants de 8 à 12 ans, gratuit pour les moins de 8 ans.
22h00 Soirée avec T.N.T Live
Samedi 29 août
14h00 Animations enfants avec Animajeux
14h00 Pétanque amicale (en doublette)
Inscription 6€ par personne
20h00 Jambon à la broche avec accompagnement, dessert et boisson inclus. Amenez vos couverts
Sur inscription, 15€ par adulte, 10€ par enfant (8-12 ans), gratuit pour les moins de 8 ans.
22h00 Soirée DJ Summer Dream
Dimanche 31 août
11h00 Messe + dépôt de gerbe + Apéro du Maire .
PLACE DU VILLAGE Tarabel 31570 Haute-Garonne Occitanie foyerruraltarabel@gmail.com
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English :
From August 27 to 30, we invite you to join us for Tarabel en Fête !
L’événement TARABEL EN FÊTE ! Tarabel a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE