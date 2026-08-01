Informations pratiques

Tarabel

TARABEL EN FÊTE !

PLACE DU VILLAGE Tarabel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

Du 27 au 30 août nous vous invitons à participer à Tarabel en Fête !

Programme

Jeudi 27 août

20h30 Concours de Belote, tout le monde gagne !

Inscription 8€ par personne

Vendredi 28 août

20h00 Paëlla géante en plat avec une entrée et un dessert inclus.

Tarifs 18€ par adulte, 10 € pour les enfants de 8 à 12 ans, gratuit pour les moins de 8 ans.

22h00 Soirée avec T.N.T Live

Samedi 29 août

14h00 Animations enfants avec Animajeux

14h00 Pétanque amicale (en doublette)

Inscription 6€ par personne

20h00 Jambon à la broche avec accompagnement, dessert et boisson inclus. Amenez vos couverts

Sur inscription, 15€ par adulte, 10€ par enfant (8-12 ans), gratuit pour les moins de 8 ans.

22h00 Soirée DJ Summer Dream

Dimanche 31 août

11h00 Messe + dépôt de gerbe + Apéro du Maire .

PLACE DU VILLAGE Tarabel 31570 Haute-Garonne Occitanie foyerruraltarabel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From August 27 to 30, we invite you to join us for Tarabel en Fête !

L’événement TARABEL EN FÊTE ! Tarabel a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE