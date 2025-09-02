Tarag ! Noyon

Tarag ! Noyon vendredi 20 mars 2026.

Tarag !

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Théâtre | Dès 8 ans | Compagnie des passages

Ludovic, insulté de « Mongol ! », mot qu’il ne comprend pas, se lance dans une quête de sens à travers les livres. Cette recherche le mène à la découverte de la Mongolie, de son histoire et de sa culture, lui offrant une nouvelle identité et la force de s’affirmer face à ses harceleurs. Le spectacle met en lumière la solitude de l’enfant harcelé, mais aussi l’espoir que peuvent susciter le savoir et la curiosité. Il questionne la différence et interpelle les adultes sur leur rôle dans l’accompagnement des adolescents et l’acceptation de leurs transformations.

Réservation https://billetterie.noyon.fr/ 6 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tarag ! Noyon a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais