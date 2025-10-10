Tarantonio présente freak show Tattoo Art Club Marseille 6e Arrondissement

Vendredi 10 octobre 2025 de 19h à 23h.

Du 11/10 au 07/11/2025 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 19h. Les week-ends de 13h à 19h. Tattoo Art Club 51, Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarantino déploie son exposition Freak Show au Tattoo Art Club.

Tarantiono déploie son exposition Freak Show au Tattoo Art Club, et nous invite à découvrir son monde onirique, peuplé de créatures hybrides étranges, parfois inquiétantes, toujours surprenantes.



Ces êtres se produisent sur la meilleure des scènes de spectacle les rues de nos villes.



Quand vous les aurez découvertes elles ne vous quitteront plus et vous n’aurez de cesse que de les rechercher partout où elle se trouvent.



Commencez donc par le Tattoo Art Club ! .

Tattoo Art Club 51, Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 90 97 60 tattooartclubmarseille@gmail.com

English :

Tarantino rolls out his Freak Show at the Tattoo Art Club.

German :

Tarantino entfaltet seine Ausstellung Freak Show im Tattoo Art Club.

Italiano :

Freak Show di Tarantino al Tattoo Art Club.

Espanol :

Freak Show de Tarantino en el Tattoo Art Club.

