Tara’s folk concert folk irlandais Rodez

5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Reçu à l’occasion d’une master-class auprès des élèves du Conservatoire, le groupe toulousain Tara’s Folk propose un concert de folk irlandais rafraichissant et rythmé, mâtiné de sonorités traditionnelles et de rock.

Composé de trois musiciens et un chanteur, Tara’s Folk ne laissera personne indifférent !



Samedi 11 avril à 18h auditorium du Conservatoire

Entrée libre participation libre

Réservation au 05 65 47 83 40 .

5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30 contact@crd-aveyron.fr

Tara’s Folk, a group from Toulouse, performed a master-class for students at the Conservatoire, offering a concert of refreshing, rhythmic Irish folk mixed with traditional sounds and rock.

