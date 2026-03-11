Tara’s folk concert folk irlandais Rodez
Tara’s folk concert folk irlandais Rodez samedi 11 avril 2026.
Tara’s folk concert folk irlandais
5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Reçu à l’occasion d’une master-class auprès des élèves du Conservatoire, le groupe toulousain Tara’s Folk propose un concert de folk irlandais rafraichissant et rythmé, mâtiné de sonorités traditionnelles et de rock.
Composé de trois musiciens et un chanteur, Tara’s Folk ne laissera personne indifférent !
Samedi 11 avril à 18h auditorium du Conservatoire
Entrée libre participation libre
Réservation au 05 65 47 83 40 .
5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30 contact@crd-aveyron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tara’s Folk, a group from Toulouse, performed a master-class for students at the Conservatoire, offering a concert of refreshing, rhythmic Irish folk mixed with traditional sounds and rock.
L’événement Tara’s folk concert folk irlandais Rodez a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)