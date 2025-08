Tarascon Taureau Piscine du 6 août Avenue Roger Salengro Tarascon

Tarascon Taureau Piscine du 6 août Avenue Roger Salengro Tarascon mercredi 6 août 2025.

Tarascon Taureau Piscine du 6 août

Mercredi 6 août 2025 de 21h30 à 0h30. Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Soyez prêts ! Organisées par le Club Taurin Lou Petassa, le taureau piscine se déroulera dans les arènes municipales Jo Durand à partir de 21h30 ! Avec les taureau de la Manade PLA !

Une soirée rafraichissante en Famille ! Les taureaux piscine, jeux taurins de l’été, du sport et de l’eau, une autre façon de s’approcher du taureau ! Véritable tradition du Sud, le toro piscine mêle ambiance festive, adrénaline et éclats de rire dans un esprit bon enfant. Dans les arènes, les plus audacieux se prêtent au jeu face à un jeune taureau, entre jeux d’adresse, plongeons spectaculaires et situations inattendues, vous êtes sûrs de ne pas vous ennuyer ! .

Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

English :

Get ready! Organized by Club Taurin Lou Petassa, the bullfighting pool takes place in the municipal arena Jo Durand from 9.30pm! With bulls from the Manade PLA!

German :

Seien Sie bereit! Organisiert vom Taurin Club Lou Petassa, findet das Stierschwimmen in der städtischen Arena Jo Durand ab 21.30 Uhr statt! Mit den Stieren der Manade PLA!

Italiano :

Preparatevi! Organizzata dal Club Taurin Lou Petassa, la corrida si svolgerà nell’arena comunale Jo Durand a partire dalle 21.30! Con i tori della Manade PLA!

Espanol :

¡Prepárese! Organizada por el Club Taurin Lou Petassa, ¡la corrida de pool tendrá lugar en la plaza municipal Jo Durand a partir de las 21:30! ¡Con toros de la Manade PLA!

L’événement Tarascon Taureau Piscine du 6 août Tarascon a été mis à jour le 2025-07-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)