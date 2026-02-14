TARATA BOXSONS aux Planches 21 mars 14H30, les planches Coignières, Coignières

TARATA BOXSONS aux Planches 21 mars 14H30 Samedi 21 mars, 14h15 les planches Coignières Yvelines

Entrées libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T14:15:00+01:00 – 2026-03-21T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T14:15:00+01:00 – 2026-03-21T17:30:00+01:00

Enregistrement de l’émission TARATA BOXSONS aux Planches 21 mars à 14H30 avec FUZZ et Bad Saints

Bads Saints pour des compos originales

FUZZ pour des reprises de standards de Blues et de Rock

Les potes zicos qui se retrouvent pour des interviews et de bons morceaux qui vont vous régaler.

A NE PA RATER !

les planches Coignières 1 rue des marais 78310 Coignières 78310 Yvelines Île-de-France

